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ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರು!

ಲಿಯೊನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ದಿನ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಂತಿದೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 5:07 PM IST

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ನಾಳೆಯ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಒಂದೇ ದಿನ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರ ನಾರ್ವೆ ನಾಳೆ ವಿಭಿನ್ನ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್ vs ಸೆನೆಗಲ್ (ಗುಂಪು I) - ರಾತ್ರಿ 12:30

ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ನೇತೃತ್ವದ ಫ್ರೆಂಚ್ ತಂಡ ನಾಳೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯವಲ್ಲ, ಇದು 24 ವರ್ಷಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2002ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆನೆಗಲ್ ಆಗಿನ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ತಂಡ ಗುಂಪು ಹಂತದಿಂದಲೇ ಹೊರದಬ್ಬಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ತಂಡ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 2022ರ ಕತಾರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು 2002 ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಸೆನೆಗಲ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪವರ್‌ಹೌಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಇರಾಕ್ vs ನಾರ್ವೆ (ಗುಂಪು I) - ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:30

1986ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಇರಾಕ್‌ಗೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನೆರೆಯ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಇರಾಕ್ 21 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಠಿಣ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಲೇ - ಆಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೊಲಿವಿಯಾವನ್ನು 2-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಇರಾಕ್​ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ, ಇರಾಕ್‌ನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಬಲ್ಲ ತಂಡ ನಾರ್ವೆ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೆಂಡ್ ಬಂಧಿಸಿ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನು ಇರಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ vs ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ (ಗುಂಪು ಜೆ) - ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30

ನಾಳೆಯ ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಿಂಗ್​ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಲಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆಯ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 200ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೊಂಡುರಾಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವಾರ ಅವರು ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್​ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಳೆ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮೆಸ್ಸಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ vs ಜೋರ್ಡಾನ್ (ಗುಂಪು ಜೆ) - ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30

ರಾಲ್ಫ್ ರಾಗ್ನಿಕ್ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ತಂಡವು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಗೆಲುವುಗಳು, ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಾರ್ವೆ ತಂಡ 22 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಜೋರ್ಡಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದೆ ಈತಂಡ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ AFC ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕತಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕೊ ವಿರುದ್ಧ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 3-2) ಹೋರಾಡಿ ಸೋತ ಇತಿಹಾಸವು ಜೋರ್ಡಾನ್‌ನ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೋರ್ಚುಗಲ್ vs ಕಾಂಗೋ (ಗುಂಪು ಕೆ) ರಾತ್ರಿ: 10.30 PM

ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ನೇತೃತ್ವದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಫಿಫಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ 1966ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 2006ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್​ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸಹ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗೋ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಹೂಸ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗೋ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.

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