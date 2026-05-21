ETV Bharat / sports

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು!!

ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 8:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೆ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷದ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಯವರು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವು 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 27 ವರ್ಷದ ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಆಕ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಪಂಜಾಬಿ ಮೂಲದವರು. ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 26 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವೇಳೆ 3 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 7 ಅಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್)
ಸರ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) (Getty Images)

ನಿಯಾಲ್ ಮೇಸನ್: 29 ವರ್ಷದ ಮೇಸನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇವರ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ಅಮೇರಿಕನ್. ಮೇಸನ್​ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕತಾರ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಬಲದಿಂದ ಹಿರಿಯರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಯಾಲ್ ಮೇಸನ್ (ಕತಾರ್)
ನಿಯಾಲ್ ಮೇಸನ್ (ಕತಾರ್) (Getty Images)

ತಹ್ಸೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮ್ಶೆಡ್ : 19 ವರ್ಷದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ತಹ್ಸೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೇರಳದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಇದೇ ರಾಜ್ಯದವರು. ಈ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಹ್ಸೀನ್​ ಅವರು ಕತಾರ್ ಪರ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು ಕತಾರ್ ಪರ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ 2024ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಹ್ಸೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮ್ಶೆಡ್
ತಹ್ಸೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮ್ಶೆಡ್ (Getty Images)

ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಮುತುಸಾಮಿ (ಡೈರ್ ಕಾಂಗೋ)

2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ DR ಕಾಂಗೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಮುತುಸಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 29 ವರ್ಷದ ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಕಾಂಗೋ ಮೂಲದವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಕಾಂಗೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಮುಟುಸಾಮಿ (ಡೇರ್ ಕಾಂಗೋ)
ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಮುತುಸಾಮಿ (ಡೇರ್ ಕಾಂಗೋ) (Getty Images)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಚ್ಚರಿ! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿರುವ ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್

TAGGED:

FOOTBALL
FIFA WORLD CUP 2026 INDIANS
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್
INDIANS IN FIFA WORLD CUP
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.