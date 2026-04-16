ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗರದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ; ಕೊಹ್ಲಿ, ಪಾಟಿದಾರ್​ಗೂ ಸಿಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!!

ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ವಿದೇಶಿಗರು POTM ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ (IANS)
Published : April 16, 2026 at 10:23 AM IST

Updated : April 16, 2026 at 10:42 AM IST

2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಬುಧವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವನ್ನು 146 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ 15.1 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲೇ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ (POTM) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ RCB ಪರ POTM ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಎಲ್ಲ 4 ಆಟಗಾರರು ವಿದೇಶಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿಲ್​ ಸಾಲ್ಟ್​ (IANS)

POTM ಪಡೆದ ಆರ್​ಸಿಬಿಗರು

ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್): ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್​ ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ 4 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಜೋಶ್​ ಹ್ಯಾಜೆಲ್​ವುಡ್​ (IANS)

ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ): ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ 250 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡವನ್ನು 207 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಟಿಮ್​ ಡೇವಿಡ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 70 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ಗೆ ಗಣನಿಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಫಿಲ್​ ಸಾಲ್ಟ್​ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು ಅವರು 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್​ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.

ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ): ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಆರ್​ಸಿಬಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಜೋಶ್​ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ​ ಕಡಿಮೆ ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಿಂದಲೂ RCB ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ 10 ವಿಭಿನ್ನ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ (IANS)

ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೋಶ್, "ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಪ್ರಯಾಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣವು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಟಿಮ್​ ಡೇವಿಡ್​ (IANS)

ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ, ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ನನಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ನನ್ನ ಆಟದ ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 'ಭುವಿ' (ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್) ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ರಸಿಕ್ ದಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ನಾವು ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ನಾವು ಇದೇ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

