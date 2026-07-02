ETV Bharat / sports

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​! ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ದುರಂತ: ನಾಲ್ವರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಸಾವು

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​ಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ 4 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಾಗ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ 11 ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇದನ್ನೆ ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆಯೊಂದು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 23ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ನಿರ್ಣಾಯಕ 32ರ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತಂಡ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೂವರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು​ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್​ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಗರದ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಕಾಸ್ಟರ್ ಬೀದಿಯ ಐಕಾನಿಕ್ "ಏಂಜೆಲ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್​" ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾವುಟ ಬೀಸುತ್ತ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಮಿತಿಮೀರಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೂವರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ X ನಲ್ಲಿ, ಮೃತರ ಹೆಸರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೃತರು 30, 48, 44 ವರ್ಷದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಕ್ಲಾರಾ ಬ್ರೂಗಡಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಮೂವರು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ನಮಗೆ ದೂರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತುರ್ತು ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಆ ಮೂವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜನರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಾಕೌಟ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತಂಡ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ಅನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. 1986ರ ನಂತರ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. 1986 ರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನಾಕೌಟ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾಕೌಟ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮೂವರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಶೋಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​! ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್​ ಡಬಲ್​ ಗೋಲು: ಕಾಂಗೋ ಮಣಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​!!

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​
MEXICO FOOTBALL FANS DIED
MEXICO FANS KILLED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.