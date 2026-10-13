36 ವರ್ಷದ ಐಸಿಸಿ ಅಂಪೈರ್ ನಿಧನ; ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ಜಯ್ ಶಾ
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮತ್ತು ಅಂಪೈರ್ ಸಾರಾ ಡಂಬನೇವಾನಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 13, 2026 at 4:36 PM IST
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ಅಂಪೈರ್ ಸಾರಾ ಡಂಬನೇವಾನಾ 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ವರೆಗಿನ ಸಾರಾ ಪ್ರಯಾಣ
ಸಾರಾ 2009 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2023 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2024ರ ಮಹಿಳಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ 2025ರ ಮಹಿಳಾ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. 2025ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಅಂಪೈರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
Remembering Sarah Dambanevana. May her legacy live on. 🕊️ https://t.co/HHpfbA8C1P— Zimbabwe Cricket - Women (@zimbabwewomen) October 13, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸಾರಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ 2023ರ ಅಂಡರ್-19 ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪರ 5 ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರುವ ಸಾರಾ
ಸಾರಾ ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 63 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 42 ಮಹಿಳಾ ಟಿ20ಐಗಳು, 11 ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 10 ಪುರುಷರ ಟಿ20ಐಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಅಂಪೈರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅಂಪೈರ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು, ಸಾರಾ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಅವರು 2009 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.
ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ ಜಯ್ ಶಾ
ಸಾರಾ ಸಾವಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾರಾ ದಂಬನೇವಾನಾ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವವರೆಗಿನ ಸಾರಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಪರವಾಗಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ZC mourns pioneering umpire Sarah Dambanevana Details 🔽 https://t.co/IwtNxa5Qif— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) October 12, 2026
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತವೆಂಗ್ವಾ ಮುಕುಹ್ಲಾನಿ ಸಹ ಸಾರಾ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, "ಸಾರಾ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ಮೊದಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂಪೈರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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