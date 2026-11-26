ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ; 15 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತೆರೆ
ಭಾರತ ಮಾಜಿ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 26, 2026 at 4:15 PM IST
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಾಬಾ ಅಪರಾಜಿತ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಬಾ ಅಪರಾಜಿತ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
32 ವರ್ಷದ ಅಪರಾಜಿತ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 102 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಇವರು 2024-25ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕೇರಳ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಈಗ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬಾ ಅಪರಾಜಿತ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ
ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ತಂಡದ ಪರ ಆಡಿರುವ ಬಾಬಾ ಅಪರಾಜಿತ್ 2017-18ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಭಾಗವೂ ಆಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡು 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ರಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅಪರಾಜಿತ್ ಎರಡೂ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ಅಪರಾಜಿತ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 171 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಫ್-ಸ್ಪಿನ್ ಮೂಲಕ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು 2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿಕೊಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಯ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ ತಂಡಗಳ ಪರವೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಕೋಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಪರಾಜಿತ್ ಸಜ್ಜು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ಅಪರಾಜಿತ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದೋಷ್ ರಂಜನ್ ಪಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಲೆವೆಲ್ -2 ಕೋಚಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಚೆಪಾಕ್ ಸೂಪರ್ ಗಿಲ್ಲೀಸ್ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ, ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
BABA APARAJITH RETIRES FROM CRICKET Baba Aparajith has called time on his professional cricket career after 15 years in the game. The 32-year-old former Tamil Nadu batter played 102 first-class matches, scored 20 centuries and was part of India's 2012 U19 World Cup-winning team. He also won three domestic titles with Tamil Nadu and represented CSK. Aparajith is now moving into coaching, having secured his BCCI Level-2 coaching certification. #BabaAparajith #IndianCricket #Cricket #CSK #TamilNaduCricket #U19WorldCup— Diganta Guha (@diganta_guha) November 26, 2026
ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಪರಾಜಿತ್, "ನನಗೆ ತರಬೇತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಎದುರಿಸುವ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಆಟಗಾರರು ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಬಲ್ಲೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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