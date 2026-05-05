ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ RCB ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು; TMC ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್
ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ TMC ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಂದೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 5, 2026 at 10:18 AM IST
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ (ಟಿಎಂಸಿ) ವಿರುದ್ಧ 206 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ ಸಹ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಪೂರ್ವ ಮಿಡ್ನಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಯ್ನಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಅಶೋಕ್ ದಿಂಡಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 25 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅಶೋಕ್ ದಿಂಡಾ, ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಚಂದನ್ ಮಂಡಲ್ ಅವರನ್ನು 16,241 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಮೊಯ್ನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಎಂಸಿಯ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ದೋಲೈ ಅವರನ್ನು 1,260 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ: ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಮಿಥುನ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಕ್ಷವು ಅಶೋಕ್ ದಿಂಡಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿತು. ಈ ನಡೆ ಫಲ ನೀಡಿತು. ಈಗ, ಸತತ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಂಡಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಅಶೋಕ್ ದಿಂಡಾ ಅವರು 2009ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವೇಗದ ಬೌಲರ್, ಮೇ 2010 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು, ಆದರೆ ಕೇವಲ 13 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಟಿ20ಐಗಳ ನಂತರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅಶೋಕ್ ದಿಂಡಾ 116 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 98 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ 420 ಮತ್ತು 151 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಅವರು 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6.66ರ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.
ದಿಂಡಾಗೆ ಟ್ರೋಲ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ದಿಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ರನ್ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದಾಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದಿಂಡಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಗಳಿಸಿದ್ದು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕನಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ದಿಂಡಾ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 2013ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಅಶೋಕ್ ದಿಂಡಾ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 2015ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 2008 ರಿಂದ 2017 ರವರೆಗೆ 78 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 68 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
