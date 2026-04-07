ಐಪಿಎಲ್​ನಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳಾಯ್ತು; ಆರ್​ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ ಶಾಕಿಂಗ್​ ಹೇಳಿಕೆ!!​ ​

ಐಪಿಎಲ್​ನಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಕೆವಿನ್​ ಪೀಟರ್ಸನ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

IPL
IPL (IANS)
Published : April 7, 2026 at 3:36 PM IST

Updated : April 7, 2026 at 4:00 PM IST

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಂಡಳಿಯು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಈ ವಿಷಯವು ಬಹಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿತು. ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಸಿಬಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಾನು ಈಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಾನು ಅನೇಕ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ." ಎಂದು ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಕೆವಿನ್​ ಪೀಟರ್ಸನ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತವು ಈ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ನನಗೆ 33 ವರ್ಷ. ಆಗ ನಾನು 104 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು 150-160 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು 12,000 ರಿಂದ 13,000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರು ಈಗ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈಗ ನನ್ನ ತ್ಯಾಗದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಹೇಳಿದರು.

2008 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಸಿಬಿ 2009 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪೀಟರ್ಸನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಪೀಟರ್ಸನ್ 2009ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಅವರು 36 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1001 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ ಮತ್ತು 4 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. 2016 ರ ಋತುವಿನ ನಂತರ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.

ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪೀಟರ್ಸನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು 104 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8181 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 136 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4440 ರನ್ ಮತ್ತು 37 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 1176 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 32 ಶತಕಗಳನ್ನು (23 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳು, 9 ಏಕದಿನಗಳು) ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

Last Updated : April 7, 2026 at 4:00 PM IST

IPL
