ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ!!
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 1, 2026 at 1:55 PM IST|
Updated : June 1, 2026 at 2:16 PM IST
19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಭಾನುವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 155 ರನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕ ನೆರವಿನಿಂದ 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ 75 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ (32), ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ (24) ಸಹ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (11) ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
#WATCH | Kolkata: After taking oath as a minister in the West Bengal government, BJP MLA Ashok Dinda says, " i never thought i would become a minister... i entered politics to change bengal... now the bjp government has been formed here... in the coming times, bengal should also… pic.twitter.com/MiZnRPfTBQ— ANI (@ANI) June 1, 2026
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ 3ನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಒಂದೆಡೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಖಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇದೇ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸಚಿವನಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಅಶೋಕ್ ದಿಂಡಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆರ್.ಎನ್. ರವಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಬನ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವು ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಏಳು ಶಾಸಕರು ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರಾಗಿ, ನಂತರ ಮೂವರು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ 19 ಶಾಸಕರು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಅಶೋಕ್ ದಿಂಡಾ ಸಹ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ)ಯಿಂದ ಮೊಯ್ನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ದಿಂಡಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ದಿಂಡಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಎಐಟಿಸಿ)ಯ ಚಂದನ್ ಮಂಡಲ್ ಅವರನ್ನು 16,241 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.
ಅಶೋಕ್ ದಿಂಡಾ ಮೊಯ್ನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2021ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಡೊಲುಯಿ ಅವರನ್ನು 1,260 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ದಿಂಡಾ ಇದೀಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ನು ತಿಳಿದುವ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ ಹೀಗಿತ್ತು: ದಿಂಡಾ ಭಾರತ ಪರ 13 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 9 ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ 17 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ದಿಂಡಾ 116 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 420 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ನಲ್ಲಿ 151 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 151 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ದಿಂಡಾ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 751 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ದಿಂಡಾ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 78 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 69 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್), ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ಡಿಸಿ), ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಐ), ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ (ಆರ್ಪಿಎಸ್) ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.