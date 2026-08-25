ಭಾರತದ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕನಸು ಭಗ್ನ; ಮಾಜಿ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಫೈರ್!!
ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 25, 2026 at 10:21 AM IST
ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮಾಜಿ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಪಿಆರ್ ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ 3-5 ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಆಮ್ಸ್ಟೆಲ್ವೀನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಗೆನಾರ್ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
Don’t worry… the World Cup doesn’t matter. 🤡— sreejesh p r (@16Sreejesh) August 24, 2026
The Asian Games are coming. Win a medal 🥇 there, and then we can start dreaming about LA 2028. Apparently, that’s enough to cover everything that went wrong at the World Cup.
Women’s chief coach on holiday just before the World…
ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ ಶ್ರೀಜೇಶ್: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳು. ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಏಳು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾದವು. ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗೋಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಶ್ರೀಜೇಶ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೋತರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ನಂತರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ ಪದಕ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಸೋಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿದಾರಯ್ತು ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ತಯಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ರಜೆ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, ತಂಡವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರು ಅರ್ಹರು, ಆದರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ತಯಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಂಡವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದೇ?
Moments from the Indian Men’s Team’s Pool E clash against Argentina at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 📸— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 24, 2026
Sukhjeet Singh scored twice, while Hardik Singh added India’s third goal in the 3–5 result. #HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026 #INDvsARG pic.twitter.com/A6qZQapYro
ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಾಗ, ಅದನ್ನು "ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೆ ಏಷ್ಯನ್ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಉತ್ತಮ ಹಾಕಿ ಆಡುವ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕಲಿಕೆ ಎಂಬ ನೆಪ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎನ್ನುವುದು ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್. ಈ ಸೋಲಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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