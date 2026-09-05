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"ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ ಡಮ್ಮಿ ನಾಯಕ"; ಪಾಕ್​ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಫೈರ್​!!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​
ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 4:32 PM IST

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ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು ಸರಣಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಸಿಬಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಉಮರ್ ಗುಲ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಿಸ್ಬಾ-ಉಲ್-ಹಕ್ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಕಿಬ್ ಜಾವೇದ್ ಮೇಲೆ ಇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು (ಪಿಸಿಬಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ) 'ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ."

ಸರ್ಫರಾಜ್ ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಗುಲ್ ಅವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು? ಅವರನ್ನು ಈಗ ಏಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? ಗ್ಯಾರಿ ಕರ್ಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ಗಿಲ್ಲೆಸ್ಪಿಯವರ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಏಕೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯ್ತು? ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವಂತಿವೆ. ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೆ ಬದಲಾಗಿ, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಯಾರು? ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್​ ಹಾ? ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಬಲಿಪಶುಗಳಾದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದರೂ ಬಾಬರ್​ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಲಿ ನಾನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್​ ಒಬ್ಬ ಡಮ್ಮಿ ನಾಯಕ.

ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಇಮಾಮ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇತರ ಆರು ಜನರನ್ನು ಏಕೆ ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದದ್ದು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಉಮರ್​ ಗುಲ್​ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು? ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದರರ್ಥ ಪಿಸಿಬಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಡಮ್ಮಿ ನಾಯಕರೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 194 ರನ್‌ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯನ್ನು 0-2 ಅಂತರದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಿಂದ ಏಳು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸರ್ಫ್ರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಉಮರ್ ಗುಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಅವರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸೆ.9 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಕ್ಲೀನ್​ ಸ್ವೀಪ್​ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ
RASHID LATIF CRITICIZED BABAR
ಬಾಬರ್​ ಅಜಮ್​ ಟೀಕೆ
​ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ
BABAR AZAM

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