ETV Bharat / sports

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮನವಿ!!

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮಾರಾಟವಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್​ ಮಲ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 26, 2026 at 11:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್​ಸಿಬಿ) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 2025ರ ವರೆಗೆ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಇದೀಗ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್​ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್​ಸಿಬಿ ದಾಖಲೆಯ ₹16,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಭಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನೆ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡ ಒಕ್ಕೂಟವು ಆರ್​ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಮಾಲೀಕ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಭಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದವರಿಗೂ ಅವರು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. 2008 ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ನನ್ನ ಆ ಹುಚ್ಚುತನದ ಹಿಂದೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ 450 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಇಂದು 16,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಡಿಎನ್‌ಎಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಲ್ಯ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಂಹ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಈ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್​ ತಂಡವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮಾರಾಟವಾದ ದಿನವೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ 15,300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಕಲ್ ಸೋಮಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಕ್ಕೂಟ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹೊಸ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್​ 2026 ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮಾರ್ಚ್​ 28 - RCB vs SRH - ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಏಪ್ರಿಲ್ 5 - RCB vs CSK -ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಏಪ್ರಿಲ್​ 10 - RR vs RCB - ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಗುವಾಹಟಿ

ಏಪ್ರಿಲ್​ 12- MI vs RCB - ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನ, ಮುಂಬೈ

TAGGED:

RCB NEW OWNER
VIJAY MALLYA
IPL 2026
CRICKET
IPL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.