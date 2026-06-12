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19 ಸಾವಿರ ರನ್​ಗಳ ಸರದಾರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ!!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ನ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಕೇನ್​ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್​ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇನ್​ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್​
ಕೇನ್​ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 4:56 PM IST

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ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಇಂದು (ಜೂ.12) ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ದಂತಕಥೆಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್, ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 35 ವರ್ಷದ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು 378 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 48 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 19,346 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

2010ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್, ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್​ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದೇಷ್ಟೊ ಬಾರಿ ಕಿವೀಸ್​ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿವೆ.

ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 2019ರ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆಯು 2021 ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ICC ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೂ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯ್ತು.

ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತೀರ ಅಪರೂಪ ಸದಾ ಹಸ್ಮುಖಿಯಾಗದ್ದ ಇವರು ಸೋಲು ಅಥವಾ ಗೆಲುವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಾಬ್ ವಾಲ್ಟರ್ಸ್, ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವವು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಸಾಧನೆಗಳು

  • 378 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು
  • 19,346 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್‌ಗಳು
  • 48 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳು
  • 6 ದ್ವಿಶತಕಗಳು
  • ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ವಿಜೇತ ನಾಯಕ (2021)
  • ಐಸಿಸಿ ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ (2015)
  • ಐಸಿಸಿ ವರ್ಷದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ (2019)
  • ಸರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ಲೀ ಪದಕ ವಿಜೇತ (4 ಬಾರಿ)

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