ಇಟಲಿ T10 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಕನ್ನಡಿಗ: ಲೀಗ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ
ಇಟಲಿಯನ್ T10 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಕನ್ನಡಿಗ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2026 at 12:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಟಾಲಿಯಾ T10 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನ ವೆನಿಸ್ ಲೈವ್ವೈರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ಟರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಸಿ.ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ಸ್ವತಃ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರೇ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿರುವ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 18 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಲೈವ್ವೈರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಡೆವಿಡ್ ಮಲಾನ್ ಅವರನ್ನ ಸಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
2015ರ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2.4 ಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರದ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ತಂಡಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಆಡಿದರಾದರೂ ನಂತರ ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿಯಪ್ಪ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಈಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಲಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡೆನ್ಹಾಲ್ ಸಿಸಿ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು.
🚨 BREAKING: KC CARIAPPA HEADS TO ITALY! 🇮🇹🔥 Former KKR, PBKS & RR mystery spinner KC Cariappa has signed with Venice Livewires for the upcoming Italia T10 league! 🏏✨ 🔹 The Move: Joining the European cricket circuit 🔹 Skillset: Mystery leg-spin, carrom balls & tricky variations 🔹 Big Picture: Indian talent making a direct splash across European franchise cricket— Hemant Bhavsar (@hemantbhavsar86) November 3, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ. ಪ್ರಸಾದ್, ಇಟಾಲಿಯಾ T10 ಲೀಗ್ನ ವೆನಿಸ್ ಲೈವ್ವೈರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಲೈವ್ವೈರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದೆ.
ಇಟಾಲಿಯಾ ಟಿ10 ಲೀಗ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಇಟಾಲಿಯಾ ಟಿ10 ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಇದು 10 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಲಾ ತಂಡಗಳು 10 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಅಬುಧಾಬಿ ಟಿ10 ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಈ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನವೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಇಟಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈಗ, ಆಂಡರ್ಸನ್ನಂತಹ ದಂತಕಥೆಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಟಿ10 ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
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