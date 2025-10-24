'ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ'; ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ದಿಗ್ಗಜರ ಕಿವಿಮಾತು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2025 at 2:08 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 2-0ಯಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿ ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಸದ್ದು ಮಾಡದೇ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ. ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (Virat Kohli) ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕೊಹ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಸಹ ಎರಡು ಡಕೌಟ್ನಿಂದಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟೆಟರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಕ್ಔಟಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಟದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಸಹ ಈ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಬೇಕು. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ನಂತಹ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಫ್ಸೈಡ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಔಟಾದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಲಿಕ್ ಶಾಟ್ ಆಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ ಎಲ್ಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರಿಂದ ಇಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿರಾಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಾರದು.
ಒಮ್ಮೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೇ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದದು. ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಗವಾಸ್ಕರ್
"ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಅವರು ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ.
ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೈದಾನ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
