ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಸಿರಾಜ್!; ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಭಾರಿ ಟೀಕೆ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 27, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 5:25 PM IST
IND vs NZ 2nd Test: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ (ನವೆಂಬರ್ 27) ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ನ ಹ್ಯಾಗ್ಲಿ ಓವಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡವು ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, WTC ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. WTC ಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಭಾರತವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಬದಲಿಗೆ ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ WTC ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜಡೇಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿರೂಪಕ ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆವರೆಗೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
MOHAMMAD SIRAJ IS THE HIGHEST WICKETTAKER FOR INDIA IN THIS WTC 2025-27. 🌟 https://t.co/Q1O00REw5q— Tanuj (@ImTanujSingh) November 27, 2026
ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್, "ನಾವು ಸಿರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಜಡೇಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತಿಲ್ಲ? ಅವರು ಈ WTC ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ದಿನದಾಟದಂದು ಅವರ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಫ್ಲಾಟ್ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ."
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಕೂಡ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಕಷ್ಟ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಬುಮ್ರಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮೋರ್ನೆ ಮೋರ್ಕೆಲ್ ಸ್ವತಃ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬೌಲರ್ ಎಂದು ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ"ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರೂಪಕ ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಸಹ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, "ಸಿರಾಜ್ ಈಗ ಭಾರತದ ನಂ.6 ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಈಗ ಬುಮ್ರಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
MOHAMMAD SIRAJ GETS EMOTIONAL.🥺💔 - Ajinkya Rahane & Murali Kartik talking about Mohammad Siraj as he gets emotional at Christchurch today. https://t.co/K4WE8yvx9x— Tanuj (@ImTanujSingh) November 27, 2026
ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರ ಸಿರಾಜ್?
ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ನಂತರ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ ಧರಿಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಷ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮುರಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ನಂತರ ಸಿರಾಜ್ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದರು.
2025-27ರಲ್ಲಿ WTCಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯರು
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ 43 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 34 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 33 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 24 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 21 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 246 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಟಾಮ್ ಬ್ಲಂಡೆಲ್ 53 ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ 31, ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ 59, ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್ 16, ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೂನ್ಯ, ಮತ್ತು ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪರ ಆಕಾಶ್ದೀಪ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
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