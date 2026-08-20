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ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಗೋನಿ!!

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನ್​ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋನಿ ಬುಧವಾರ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಪ್​ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಗೋನಿ
ಆಪ್​ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಗೋನಿ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 12:26 PM IST

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ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋನಿ ಬುಧವಾರ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಗೋನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಇವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಈ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ. ಇವರ ಅನುಭವವು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಯುವಕರನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಮತ್ತು 'ರಂಗ್ಲಾ ಪಂಜಾಬ್' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಂಗ್ಲಾ ಪಂಜಾಬ್ ಎಂಬುವುದು ಆಪ್​ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಗೋನಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೋನಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಯುವ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭ: ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋನಿ ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯಮ-ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಗೋನಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್‌ನಂತಹ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೂನ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಅವರು ಈಗ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗಿತ್ತು ಗೋನಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಗೋನಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2008ರಲ್ಲಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 17 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಜೂನ್ 2008ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ 44 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಗೌನಿ 37 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

AAM AADMI PARTY
ಮನ್​ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋನಿ
CRICKETER JOINS AAP
MANPREET GONY

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