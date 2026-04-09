ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ, ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನಿಧನ
ಭಾರತ ಹಿರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಇಂದು ನಿಧನರಾದರು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಇವರು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರರೂ ಆಗಿದ್ದರು.
Published : April 9, 2026 at 8:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವಿನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಸಿ.ಡಿ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಇಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ 96 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಹಿರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನೀಲ್ ಹಾರ್ವೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 97 ವರ್ಷ 183 ದಿನಗಳಿವೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂತಾಪ: ಸಿ.ಡಿ.ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೌರವದ ಜೊತೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆು, "ಸಿ.ಡಿ.ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಗಲಿ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಂಡದ ಕೊನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿರಲಿದೆ" ಎಂದಿದೆ.
ಗೋಪಿನಾಥನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು: ಚಿಂಗಲ್ಪುಟ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು 1930ರ ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು 83 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳ 119 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 42.16 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4259 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 23 ಅರ್ಧಶತಕಳಿವೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 234 ಆಗಿದೆ.
ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು 1951 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 42 ರನ್ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.
ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವಿನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ: ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು 1932 ರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 1952 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಪೈಕಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ 8 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
1960ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ 8 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿ 242 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ 1956 ರಲ್ಲಿ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ್ದ 95 ವರ್ಷದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಠಣಕರ್ ಅವರು ಈಗ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಜೀವಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
