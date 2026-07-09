ETV Bharat / sports

ಐಸಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾಲ್​ ಆಫ್​ ಫೇಮ್​ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ!!

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾಲ್​ ಆಫ್​ ಫೇಮ್​ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ
ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 11:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್‌ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆಟಗಾರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾಲ್​ಫೆಮ್​ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಇದನ್ನು 2009 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಐಸಿಸಿಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ 11 ಆಟಗಾರರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ, ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ 12ನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಿನ್ನೆ (ಜುಲೈ 8) ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ 54ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಐಸಿಸಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ದಾದಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗಂಗೂಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದ ಒಟ್ಟಾರೆ 12ನೇ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು 10ನೇ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ
ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ (Getty)

"ನನ್ನನ್ನು 'ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್' ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಈ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಂತಕಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ 10 ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ" ಎಂದು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಗೂಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಜರ್ನಿ: 1992ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, 2008 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 113 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 16 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 35 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 7,212 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 311 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 22 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 72 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 11,363 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ದಾದಾ ತಮ್ಮ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಂದಲೂ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 32 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್​ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್​​ ಆರೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲೆವು ಎಂಬ ಅಚಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ೨೦೦೨ರಲ್ಲಿ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 2003ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಖಾನ್‌ರಂತಹ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ದಂತಕಥೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ
ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ (Getty)

ಗಂಗೂಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು

  • 2002ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನ್ಯಾಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವು
  • 2022ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಜಂಟಿ ವಿಜೇತರು.
  • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2003ರ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
  • 2004ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆಲುವು
  • 2001ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 16 ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು

ಬಿಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ (2009), ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ (2009), ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ (2010), ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ (2015), ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (2018), ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (2019), ವಿನೂ ಮಂಕಡ್ (2021), ಡಯಾನಾ ಎಡುಲ್ಜಿ (2023), ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (2023), ನೀತು ಡೇವಿಡ್ (2024), ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ (2025).

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: TG20: ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ vs ಖಮ್ಮಮ್​ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್​ 1 ಪಂದ್ಯ!!

TAGGED:

SOURAV GANGULY
ಐಸಿಸಿ ಹಾಲ್​ ಆಫ್​ ಫೇಮ್
SOURAV GANGULY RECORDS
CRICKET
ICC HALL OF FAME

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.