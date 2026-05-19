ಐಪಿಎಲ್ ನಡುವೆಯೆ 40 ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿಧನ; ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು 40 ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 19, 2026 at 11:17 AM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ನಡುವೆಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೈಕ್ ಸ್ಮಿತ್ 92ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು "MJK" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೂನ್ 1958 ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಮಿತ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 50 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 25 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 1972 ರಲ್ಲಿ ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, 50 ಪಂದ್ಯಗಳ 78 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು 31.63 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2278 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕ ಮತ್ತು 11 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 121 ರನ್ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದರೆ, 637 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 1091 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 41.84 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 39,832 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 69 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 241 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, 204 ಇವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
Warwickshire County Cricket Club are saddened to learn of the passing of Bears' legend MJK Smith at the age of 92.— Bears (@WarwickshireCCC) May 18, 2026
140 ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 130 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು 27.48 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3106 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 97*ರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ 15 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಎಂದಿಗೂ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಮಿತ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 40,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸ್ಮಿತ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ: 1958ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 1959 ರಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಫರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಟೆಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ್ ಕೌಡ್ರೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ 1963-64 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇವರು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಡಿದ 25 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಐದು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು 17 ಬಾರಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಸ್ಮಿತ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರೆಫರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು 1991 ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ವಿಕ್ಷೈರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮರಳಿದರು, 2003 ರವರೆಗೆ ಅವರು ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಗ ನೀಲ್, ವಾರ್ವಿಕ್ಷೈರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
