ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಎದುರು ಸರಣಿ ಸೋತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ!!
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ-20 ಸರಣಿ ಸೋತಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 29, 2026 at 1:31 PM IST
ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲ ತಂಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸಹ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸೋಲಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿತು ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ
"ಸೈಡ್ ಡಿಶ್" ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು: ರಮೇಶ್
"ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದನ್ನು ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡವನ್ನು ಹಗುರಾವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತೊ ಅದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮುಜುಗರದ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂದಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದೆ.
Relive the final moments as Ireland Men sealed the series against India ☘️#BackingGreen | #IREvIND | #FailteSolar pic.twitter.com/K8MUb2sb3O— Cricket Ireland (@cricketireland) June 28, 2026
ನಾವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ, ಗುರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಡುವದ ಆಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು." "ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು 'ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್' ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅದು ಈಗ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಡಗೋಪ್ಪನ್ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳಪೆ ಶಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ: ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ
"ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಾಟ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ 180 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು, ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಎರಡನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ, ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾರೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು, ಆದರೆ ಇತರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು" ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಟೀಕಿಸಿದರು.
A momentous day for Ireland as they clinch a 2-0 series sweep over India in Belfast 😲— ICC (@ICC) June 29, 2026
📝: https://t.co/4ioMZJrw2N pic.twitter.com/5PUUYIxIPN
ವೈಭವ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಏಕೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ?: ಕೈಫ್: "ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಲುವು ತಳೆದಿದ್ದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಈ ಬಾರಿ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿತು. ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಅದೇ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಆಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ವೈಭವ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XIನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು.
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ - ಅವರು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ. ಇವರಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೀವು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕಿದ್ದರೇ, 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ಗೆ ಏಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ? ಮುಂಬರು ಸರಣಿಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಾಗ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುವವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಕೈಫ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
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