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ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೊನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು!!

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್​ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯುವರಾಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್​ ಸಿಂಗ್​
ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್​ ಸಿಂಗ್​ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2026 at 9:51 AM IST

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ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ದಂತಕಥೆ ತಾರೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೆಸ್ಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಸ್ಸಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 2022ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. 2026ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ ತಲುಪಿತ್ತಾದರೂ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಸತತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿದಾಯ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನೀಡಲು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಇನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಯುವರಾಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿ (ಲೆಜೆಂಡ್) ಹೊರಹೊಮ್ಮುವವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನ. ಲಿಯೋ, ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿಮ್ಮದು! "ಆಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಅಂತಿಮ ವಿಜಿಲ್ ನಂತರವೂ ಆಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2022ರಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಕನಸು ನನಸು

ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಾಗ ಬಂದಿತು. 1986ರ ನಂತರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಏಳು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮೆಸ್ಸಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 2021 ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೋಪಾ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅವರು 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು, ಆದರೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಸೆ ಈಡೆರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೆಸ್ಸಿಯ ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. 2014ರಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. 2022 ರಲ್ಲಿ, ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ, ರನ್ನರ್-ಅಪ್‌ಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಮೆಸ್ಸಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗೋಲುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು 68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮೆಸ್ಸಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಟಗಾರರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೆಸ್ಸಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮೇಜರ್ ಲೀಗ್ ಸಾಕರ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್ ಮಿಯಾಮಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಪ್ಪಂದವು 2028 ರ MLS ಋತುವಿನವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

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TAGGED:

YUVRAJ SINGH
LIONEL MESSI RETIREMENT
ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ
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