ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ 'ದಾವಣಗೆರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೇಮಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
Published : August 13, 2026 at 8:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಂಬರುವ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರಾಗಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಆರ್.ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2026 - 27ರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಋತುವಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಾನದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೂತನ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (KSCA) ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ (CAC) ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
2010ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 31 ಏಕದಿನ, 9 ಟಿ-20 ಹಾಗೂ 1 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. 2004ರಿಂದ 2019ರವರೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತತ 2 ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು (2013-14 & 2014-15) ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ವಿದಾಯದ ನಂತರ ಕೆಲಕಾಲ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಎಂಐ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷರ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೀಪಕ್ ಚೌಗುಲೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್ - 23 ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಗಣೇಶ್ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಾನಭಾಗ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್-19 ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ರಾಜೂ ಭಟ್ಕಳ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್-16 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಬಿ. ಸಾಗರ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್, ಮತ್ತು ಸಿ. ಬಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್-14 ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ. ಭರತ್ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಕೋಚ್: ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಅಂಡರ್ - 23 ತಂಡಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಎಸ್.ಎನ್ ಅಮೀತ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಂಡರ್-23 ತಂಡಕ್ಕೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಅಂಡರ್-19 ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಕುಂದ್ ಜಿ. ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ರೂಪಾ ಬಿ.ಎನ್. ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್-15 ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಎಂ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಚಂದು ವಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
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