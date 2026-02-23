ETV Bharat / sports

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಫ್ಲಾಪ್​ ಆಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ; ಗವಾಸ್ಕರ್​

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಫ್ಲಾಪ್​ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸುನಿಲ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ
ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 23, 2026 at 2:49 PM IST

ಸೂಪರ್ 8ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಡೆವಿಡ್​ ಮಿಲ್ಲರ್ (63), ಡೆವಾಲ್ಡ್​ ಬ್ರೆವಿಸ್ (45),​ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟನ್​ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (44*)​ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ನಿಗದಿ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 187 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು.

ತಂಡದ ಪರ ಶಿವಂ ದುಬೆ (44) ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರನ್‌ಗಳ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಕೇವಲ 15 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ 76 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.

ಇನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್​ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್​ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಸುನಿಲ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್​ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಜಾಣತನದಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ‘ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟಾದರೂ.. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ.. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವು ತಂಡವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಶಾಟ್​ ಆಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗಿದ್ದು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರು.

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಆಫ್‌ಸೈಡ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. "ರಬಾಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಶಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್​ ಹೇಳಿದರು. "ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಶಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ.. ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್‌ಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಸಹ.. ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಅವರು ಉತ್ತಮ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು" ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದರು: ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಕೊಟ್ಟರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. 'ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನವು ನನ್ನನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು. ಅವರು ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರನ್ ದರ 9.5 ಆಗಿತ್ತು ನಿಜ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಓವರ್‌ಗೆ 15 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಿತ್ತು," ಎಂದು ಗವಾಸ್ಕರ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

