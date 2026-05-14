ETV Bharat / sports

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೊದಲು! ಪುರುಷರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನೇಮಕ​

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಸಾರಾ ಟೈಲರ್​
ಸಾರಾ ಟೈಲರ್​ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಾರಾ ಟೇಲರ್ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಹಿರಿಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪುರುಷರ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕೋಚ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ECB) ಈ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ECB ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಬ್ ಕೀ ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

37 ವರ್ಷದ ಸಾರಾ ಟೇಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಲಯನ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎ) ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಕೋಚ್​ ವಿಭಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೇಲರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಸೆಕ್ಸ್ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೋಚ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಸಾರಾ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾರಾ ಟೇಲರ್ ಹೊಗಳಿದ ರಾಬ್​ ಕೀ, "ರಾಬ್​ ಕೀ ಸಾರಾ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮರು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಫ್ಲಿಂಟಾಫ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ ಬಾರ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾರಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಕಾರ್ಲ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸನ್, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಕೋಚ್​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸಾರಾ ಟೇಲರ್‌ಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಬ್ ಕೀ ಹೇಳಿದರು.

ಸಾರಾ ಟೇಲರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಟೇಲರ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 226 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2017 ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ಪುರುಷರ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೋಚ್​ ಆಗಿ ಹೊಸ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ರೆಡ್-ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಟೇಲರ್ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡದ ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಆಶಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವು 11 ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿತ್ತು ಇದು ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೂ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೀಸಲಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತರಬೇತುದಾರರಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಗತಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಜರಿದಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಆಶಸ್ ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಕಾರ್ಲ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್​ ಕೋಚ್​ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಟ್ರಾಯ್ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಸಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸನ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಗೆ ಟೇಲರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮಂಡಳಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ಲೇಆಫ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಸ್​ಕೆಗೆ ಬಿಗ್​ ​ಶಾಕ್!!​

ಪ್ಲೇಆಫ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಎಸ್​ಕೆಗೆ ಬಿಗ್​ ​ಶಾಕ್!!​

ಕೆಕೆಆರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಿಂಗ್​ ಕೊಹ್ಲಿ; ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ದಾಖಲೆ

TAGGED:

ENGLAND CRICKET TEAM FIELDING COACH
SARAH TAYLOR
SARAH TAYLOR COACH
CRICKET
SARAH TAYLOR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.