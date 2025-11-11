ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್
ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2025 at 11:44 AM IST|
Updated : November 11, 2025 at 12:36 PM IST
MS Dhoni IPL Retirement: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ಗಾಗಿ ಡಿ.15ರಂದು ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ) ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (ಆರ್ಆರ್) ನಡುವಿನ ಆಟಗಾರರ ಬದಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಯಲ್ಸ್ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಅವರನ್ನು ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸಂಜು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಜು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ, "(ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಜಡೇಜಾ) ಇಬ್ಬರೂ 2008ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಡೇಜಾ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರ ವಿನಿಮಯ ವಹಿವಾಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಇದು ಧೋನಿಯ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಧೋನಿ ತಂಡವನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ತೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸಂಜು ತಂಡ ಸೇರಿದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಬಳಿಕ ಸಂಜುಗೆ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೇಳಬಹುದು.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನೂ ಸಹ ಕೈಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿಯೂ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಋತುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ತೊರೆದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 2021ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೈಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
