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RCB ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ! ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಹರ್ಭಜನ್​ ಆಕ್ರೋಶ!!

ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಭಜನ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಹರ್ಭಜನ್​ ಸಿಂಗ್​
ಹರ್ಭಜನ್​ ಸಿಂಗ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 2:14 PM IST

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ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವನ್ನು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ T20I ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬದಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಕ್ಕೆ ಹರ್ಭಜನ್​ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕೊದ್ದಾರೆ.

ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ಹರ್ಭಜನ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆದಾರರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಜತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಅವರು ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ? ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ 501 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 200 ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅನ್ಯಾಯ, ರಜತ್​ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್" ಎಂದು ಹರ್ಭಜನ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಐಪಿಎಲ್​ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ರಜತ್​ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 41.75ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 192.69ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 501 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ: ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್​, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನ 9 ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೇ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ತಂಡದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡದ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​, ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​, ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡದ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡದ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್​ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡದ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ, ಕೆಕೆಆರ್​ ತಂಡದ ವರುಣ್​ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಹರ್ಷಿತ್​ ರಾಣ, ಸಿಎಸ್​ಕೆ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ತಂಡದಿಂದ ಅಕ್ಷರ್​ ಪಟೇಲ್​ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

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TAGGED:

CRICKET
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