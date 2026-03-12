ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್; ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾಕ್!!
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗಿದ್ದವೆಂದು ಮಾಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಯಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಚಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಚಿನ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2012 ರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಷ ಅವರು ಆಡಿದ ಒಂಬತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 23.80ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶತಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸರಾಸರಿ ಕೇವಲ 31.50 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತು ಎಂದು ಸಂದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್, "ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರನಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಸಚಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. 'ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳೇನು? ಎಂದು ಕೇಳದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, 'ಏಕೆ?' ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಚಿನ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, 'ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜವೇ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. "ನಾನು 'ಹೌದು' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ," ಎಂದು ಆ ದಿನದ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯ್ಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ಆಯ್ಕೆದಾರರು ತಂಡದಿಂದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾವು ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು". ಸಚಿನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಯಂತಹ ತಾರೆಯರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅಂದು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. "ಸಚಿನ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹೌದು, ಆದರೆ ನಾವು ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಶಮಿಯಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡ ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 2013ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
