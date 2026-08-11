ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ಪತ್ನಿಗೆ ಡೊನಾಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ; ಪೊಲೀಸ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ದಂಪತಿ!!
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡೊನಾ ಗಂಗೂಲಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : August 11, 2026 at 11:33 AM IST
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡೊನಾ ಗಂಗೂಲಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಗಂಗೂಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರವೊಂದು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಗಂಗೂಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಕೃತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕುಟುಂಬವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಪತ್ರಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಇದೀಗ ಗಂಗೂಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಐಸಿಸಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
Former cricketer Sourav Ganguly’s personal secretary, Taniya Bhattacharya, has filed a complaint with Thakurpukur Police alleging threatening letters targeting Ganguly, his family and staff. The complaint states that two recent letters contained serious threats, prompting… pic.twitter.com/VtL4GW0URU— IANS (@ians_india) August 10, 2026
ಠಾಕೂರ್ ಪುಕೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು: ಗಂಗೂಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಠಾಕೂರ್ ಪುಕೂರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತಾ ಇಲಾಖೆಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು 'ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 'ಟ್ರೂಕಾಲರ್' ನಲ್ಲಿ 'ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 'ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್' ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಂಗೂಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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