ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ; ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೆ ನಿಷೇಧ!
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಂಜುರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : February 24, 2026 at 1:45 PM IST
ಢಾಕಾ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (BCB) ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಂಜುರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಮಂಜುರುಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ನಡೆದ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜಹಾನಾರಾ ಆಲಂ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಆರೋಪಗಳ ಎರಡು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಜಹಾನಾರಾ ಆಲಂ, ಮಂಜುರುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜುರುಲ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಒಪ್ಪಂದವು ಜೂನ್ 30, 2025 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಜಹಾನಾರಾ ಆಲಂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಂಜುರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. "ಬಿಸಿಬಿ ರಚಿಸಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಗಿನ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಜುರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯು ವೃತ್ತಿಪರ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗದಂತೆ ನಿಷೇದ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಬಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಹನಾರಾ ಅಲಂ ಆರೋಪಗಳೇನು?: 2022ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಜುರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳಾ ಬಿಪಿಎಲ್ ಘೋಷಣೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬಿಸಿಬಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WBPL) ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಿಂದ 14, 2026 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಶ್ರಫ್ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾಜಿ ಅಶ್ರಫ್ ಹುಸೇನ್ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅಶ್ರಫ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಸ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸುವವರೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ಅವರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಹಬೀಬುಲ್ ಬಷರ್ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೊಡ್ಡ ಮನಸು..!; ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ, ಮಗನಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ!