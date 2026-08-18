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ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ವಾರ್ನರ್​ಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಡೇವಿಡ್​ ವಾರ್ನರ್​ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಡೇವಿಡ್​ ವಾರ್ನರ್​
ಡೇವಿಡ್​ ವಾರ್ನರ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2026 at 5:50 PM IST

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ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ 1500 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಕಠಿಣ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರ ಈಸ್ಟರ್ ದಿನದಂದು, ವಾರ್ನರ್ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರು ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಆಸನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಕಾನೂನು ಮಿತಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.

ಇಂದು, ಸಿಡ್ನಿಯ ವೇವರ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಾರ್ನರ್ ಅವರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬ್ರೀಥಲೈಜರ್ ಲಾಕ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾರ್ನರ್ ಪರ ವಕೀಲರು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಾಗಿ ವಾರ್ನರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಭೀರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ T20 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕ್ಲೇರ್ ಫರ್ನಾನ್ ಈ ವಾದಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರ್ನರ್ ಈಗ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು 'ಬ್ರೀಥಲೈಜರ್ ಲಾಕ್ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ರೀಥಲೈಜರ್ ಲಾಕ್ ಸಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: ವಾರ್ನರ್ ಅವರ ಕಾರಿಗೆ 12 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಥಲೈಜರ್ ಲಾಕ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಾರಿನ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಚಾಲಕ ಉಸಿರಾಟದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಾಧನವು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಟ್ಟವು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

TAGGED:

CRICKE
DAVID WARNER FINED
DRINK AND DRIVE CASE
ಡೇವಿಡ್​ ವಾರ್ನರ್
DAVID WARNER

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