ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಭೀಕರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರ ಸಾವು: ಎದೆ ನಡುಗಿಸುವ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ!!
ದಕ್ಷಿಣ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : August 7, 2026 at 9:18 AM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಆಟಗಾರ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಭೀಕರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃತನನ್ನು 24 ವರ್ಷದ ಸೋಫ್ವಾನ್ ಅವೈ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಪ್ರಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹನ್ನೆರಡು ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಥಾಯ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯನ್ ಆಟಗಾರರು ಒಳಗೊಂಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಮ್ಕೋಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಬುಕ್ಸ್ ನಾಂಗ್ ಸಿರಿನ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೋಫ್ವಾನ್ ಅವೈ , ಸ್ಯಾಮ್ಕೋಲ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಕೆಲವೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೂ ಆಟಗಾರರು ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಿಂಚು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಅವೈಗೆ ತಾಕಿದೆ. ಸಿಡಿಲಿನ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಇತರ ಹನ್ನೆರಡು ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಫಿಸಿಯೋಗಳು ಅವೈಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಥಾಯ್-ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ ಗೋಲೋಕ್ ಎಫ್ಎ ಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
A football player was killed and 12 others were injured after a lightning strike hit the field during a match in Thailand. pic.twitter.com/XLAMhPxqgV— Daily Loud (@DailyLoud) August 6, 2026
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ
ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಸಂತಾಪಗಳು ಹರಿದು ಬಂದವು. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಂಘಟಕರ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2020 ಮತ್ತು 2024ರ ನಡುವೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ 283 ಜನರು ಸಿಡಿಲಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಸಂಘ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಅವೈ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. "ಈ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಘವು ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ, ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಆಳವಾದ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅವೈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಥಾಯ್ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಕ್ಲಬ್ ಯಾಲಾ ಎಫ್ಸಿ ಪರ ಆಡಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು, ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು
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