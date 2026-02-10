ETV Bharat / sports

ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಎಫೆಕ್ಟ್: ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್​ ದರ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್​ ದರ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿವೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 10, 2026 at 5:14 PM IST

IND vs PAK Match: ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಫೆ.15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೀಗ ಯು - ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್​ ದರ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿವೆ.

ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್​ ದರ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಮುಂಬೈನಿಂದ ಕೊಲಂಬೊಗೆ ರೌಂಡ್-ಟ್ರಿಪ್ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ದಿಢೀರ್​ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಟಿಕೆಟ್‌ನ ಬೆಲೆ ₹10 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ-ಕೊಲಂಬೊ - ಮುಂಬೈ ರೌಂಡ್ - ಟ್ರಿಪ್ ಟಿಕೆಟ್‌ನ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ. 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ಇತರ ನಗರಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಲಂಬೊಗೆ ತೆರಳುವ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಪಾಕ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಆಡದಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಸೋಮವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮನವೋಲಿಕೆಯ ನಂತರ ಪಾಕ್​ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಾಕ್​ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಾಗಿನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ), ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಗಳು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಪಿಸಿಬಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡವು. ಬಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೀನುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಹ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಅನುರಾಗ್ ಕುಮಾರತುಂಗ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್​.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಬಾಬರ್ ಅಝಂ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (ವಿ.ಕೀ), ಶಾದಾಬ್ ಖಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಫಹೀಂ ಅಶ್ರಫ್, ಶಾಹೀನ್ ಅಫ್ರಿದಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿರ್ಜಾ, ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹಮದ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಖವಾಜಾ ನಫೇ, ನಸೀಮ್ ಶಾ, ಉಸ್ಮಾನ್ ತಾರಿಕ್.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

