ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್!!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 28, 2026 at 12:30 PM IST
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಸಾಧಿಸಲಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬೌಲರ್ ಒಬ್ಬರು ಸತತ ಐದು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಊಟದ ವಿರಾಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೆಡವಿದರು. ಇದು ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು.
THE TRAP MUHAMMAD ALI SET FOR SHAI HOPE..!!!🥶 pic.twitter.com/7gjTIueQul— usman (@cricbyusman) July 26, 2026
ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಜನವರಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಈಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ತಂಡವು 244 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ನಾಯಕ ಶಾನ್ ಮಸೂದ್ ತಮ್ಮ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಮಸೂದ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಅವರು ಸತತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೀರ್ ಜಮಾಲ್, ಅಲಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದೂ ರನ್ ನೀಡದೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಕೋರ್ 267/8 ಆಗಿತ್ತು. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಐದು ಮೇಡನ್ ಒವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 282ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರೀವ್ಸ್, "ನಾನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ, ನಾಯಕ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚೆಂಡು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ವಿಂಗ್ ಸಿಗುತಿತ್ತು ನಾನು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದೆ. ತಂಡ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದೆ ನಾನು ಯಾವಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿರುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ 2 ದಿನದ ಪಂದ್ಯ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
An unbelievable spell of fast bowling from West Indies seamer Justin Greaves that netted five consecutive wicket maidens in the first #WTC27 Test 💥— ICC (@ICC) July 28, 2026
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ಕುಸಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್: ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಂಡೀಸ್ ಪಡೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. 43 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 126 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 155 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ 14 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಕೆಮರ್ ರೋಚ್ 5 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ತಂಡದ ಪರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ್ನಾರಾಯಣ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಅತ್ಯಧಿಕ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ದಿನ 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನಗೊಂಡವು.
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