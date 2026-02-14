ETV Bharat / sports

ಶಾಕಿಂಗ್​ ನ್ಯೂಸ್​! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಐವರು ಆಟಗಾರರು​

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ಐವರು ಆಟಗಾರರು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 14, 2026 at 12:05 PM IST

|

Updated : February 14, 2026 at 12:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup 2026: ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಲೀಗ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಸೂಪರ್​ 8ರ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಐವರು ಆಟಗಾರರು ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರೇಸ್‌ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ನಾಯಕನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಐರಿಷ್​ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಾಲ್ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್​ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಇದರ ನಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​ ವೇಳೆ ಅವರ ಗಾಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಈ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರಣಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವ ಸ್ಟಿರ್ಲಿಂಗ್ ಬದಲಿಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಎ ಪರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಬ್ರಾಂಡನ್ ಟೇಲರ್ ಕೂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಾಯಕ ಸಿಕಂದರ್ ರಜಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಓಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವಾಗ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಕರನ್ ಅವರನ್ನು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಂಡಗಳು - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (ನಾಯಕ), ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್, ಮ್ಯಾಟ್ ರೆನ್ಶಾ, ಕೂಪರ್ ಕಾನೊಲಿ, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವೆಲ್, ಮಾರ್ಕಸ್ ಸ್ಟೊಯಿನಿಸ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕುಹ್ನೆಮನ್, ಆಡಮ್ ಜಂಪಾ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (ನಾಯಕ), ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್, ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಮನ್, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಜಿಮ್ಮಿ ನೀಶಮ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ.

ಐರ್ಲೆಂಡ್​: ಟಿಮ್ ಟೆಕ್ಟರ್, ರಾಸ್ ಅಡೈರ್, ಹ್ಯಾರಿ ಟೆಕ್ಟರ್, ಲಾರನ್​ ಟಕರ್ (ನಾಯಕ & ವಿ.ಕೀ), ಕರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪರ್, ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕ್ಯಾಲಿಟ್ಜ್, ಜಾರ್ಜ್ ಡಾಕ್ರೆಲ್, ಗ್ಯಾರೆತ್ ಡೆಲಾನಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಅಡೈರ್, ಬ್ಯಾರಿ ಮೆಕಾರ್ಥಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹಂಫ್ರೀಸ್.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಪಾತುಂ ನಿಸ್ಸಾಂಕ, ಕಾಮಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಕುಸಾಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ (ವಿ.ಕೀ), ಪವನ್ ರಥನಾಯಕ, ಕಾಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್, ದಾಸುನ್ ಶನಕ (ನಾಯಕ), ದುಶನ್ ಹೇಮಂತ, ದುನಿತ್ ವೆಲ್ಲಲಗೆ, ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರ, ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣ, ಮತೀಶ ಪತಿರಾನ, ಜನಿತ್ ಲಿಯಾನಗೆ, ಕುಸಾಲ್ ಪೆರೆರಾ, ಚರಿತ್ ಅಸಲಂಕಾ, ಪ್ರಮೋದ್ ಮದುಶನ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1 ಕೋಟಿ 90 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೈಜ್​ಮನಿ! TCS ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ!!

Last Updated : February 14, 2026 at 12:11 PM IST

TAGGED:

T20 WORLD CUP
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್
RULED OUT PLYERS
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.