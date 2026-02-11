ETV Bharat / sports

ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟೋ, ಸಿನಿಮಾನೋ?: ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನಲ್ಲಿ 'ಸೂಪರ್​ ಮ್ಯಾಜಿಕ್​' ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ!!

ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಕಂಡಿತು.

SOUTH AFRICA VS AFGHANISTAN
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ (IANS)
T-20 WORLD CUP: ಗುಜರಾತ್​ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿತ್ತು. ಇದಪ್ಪಾ, ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನ ಅಸಲಿ ಮಜಾ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದರು.

ಇಂದು ನಡೆದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ರಣರೋಚಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅದೃಷ್ಟದಾಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಣಗಳ ಪಡೆ ಆಫ್ಘನ್ನರ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಹೌದು. ಪಂದ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 187 ರನ್​ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರಶೀದ್​ ಖಾನ್​ ಪಡೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದ ಎಸಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಟೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.

ಕೊನೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ರನೌಟ್​: 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 2 ರನ್​ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಎಸೆದ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ನೂರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಎರಡು ರನ್​ ಕದಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಫಜಲ್​ ಫಾರೂಖಿ ಗೆರೆ ಮುಟ್ಟಲು ವಿಫಲವಾದ್ದರಿಂದ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್​ ರನೌಟ್​ ಆದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಗೆದ್ದೇ ಬಿಟ್ಟಿತು ಎಂಬುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ರಿಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಔಟಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಸಮವಾಗಿ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಕೂಡ ಡ್ರಾ: ಪಂದ್ಯ ಸಮಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಆಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಓಮರ್​ಝಾಯಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರಿಂದ 17 ರನ್​ ಗಳಿಸಿತು. ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಲು ಇಳಿದ ಸಿಡಿಲಮರಿ ಬ್ರೇವಿಸ್​ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಮರು ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟಾದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್​ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 5ನೇ ಎಸೆತ ಡಾಟ್​ ಆದರೂ, ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಬ್ಸ್​ ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು.

ಎರಡನೇ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​: ಮೊದಲ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಡ್​ರಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಆಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸ್ಟಬ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಲರ್​ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದರು. 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಮೇತ 23 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಗುರಿ ಪಡೆದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಈ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ಮೊಹಮದ್​ ನಬಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ರೀಸ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಡಾಟ್​​ ಮಾಡಿ, 2ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಗುರ್ಬಾಜ್​ ಸತತ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ 6 ರನ್​ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ, ಔಟಾಗಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಡಬಲ್​ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​​ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

