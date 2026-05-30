700 ರನ್! ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ ಅವುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : May 30, 2026 at 11:41 AM IST
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (776), ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (722), ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (710) ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಒಂದೇ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ 72 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರವೂ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಟಗಾರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್. ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ 104 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 215 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಹಿಂದಿನ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಧಿಸಿದ 204 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ಚೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ "ಹಿಟ್ ವಿಕೆಟ್" ಔಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಯಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಿಟ್-ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 19 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 214 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಗುಜರಾತ್ 18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 219 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
