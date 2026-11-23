ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲಾಘಾತ..! 720 ರನ್ಗಳಿಸಿದರೂ ಸಿಗದ ಗೆಲುವು
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 10:48 AM IST
IND vs NZ Test Result: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ WTC ಫೈನಲ್ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಂಡಿದೆ.
ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಿವೀಸ್ ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರು 63 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 258 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಟಾಸ್ ಸೋತ ನಂತರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 368 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 720 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 239 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾಗ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
A resolute batting display from New Zealand denies India victory in Wellington 👊 #WTC27 📲 https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/8ksmYEfbzu— ICC (@ICC) November 23, 2026
ಐದನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಿವೀಸ್
ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯರಾಗಿದ್ದ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಮತ್ತು ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಕಾನ್ವೇ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ನಂತರ ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ 37 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚೌಟ್ ಆದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಲನ್ ಆದ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ - ಮಿಚೆಲ್
ಐದನೇ ದಿನದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಟಾಮ್ ಬ್ಲಂಡೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ 15 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಶತಕ ವೀರ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ಜೋಡಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಪರ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಬುಮ್ರಾ, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
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