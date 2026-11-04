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ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​; ಗಿಲ್​ ಪಡೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ

ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 4, 2026 at 11:18 AM IST

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IND vs NZ 1st ODI: ಟಿ20 ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಂದಿನಿಂದ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆಕ್ಲೆಂಡ್​ನ ಇಡೆನ್​ ಪಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭ್​ಮನ್ ಗಿಲ್​ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತಿಥೇಯರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 185 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕ್ಯಾಪ್​ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ 100 ರನ್​ ಗಡಿ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ವಿಲ್​ ಯಂಗ್​ (9 ರನ್​), ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲಸ್​ (9 ರನ್​), ಟಾಮ್​ ಲ್ಯಾಥಮ್ (3 ರನ್​), ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್​ (4), ನಾಥನ್​ ಸ್ಮಿತ್​ (1), ಕೈಲ್​ ಜೆಮಿಸನ್ (1) ಒಂದಕ್ಕಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಟಿಮ್​ ಸೀಫರ್ಟ್​ (38 ರನ್​) ಡೆರಿಲ್​ ಮಿಚೆಲ್​ (28), ಗ್ಲೆನ್​ ಫಿಲಿಪ್ಸ್​ (30), ಡಫಿ (15), ಟಿಕ್ನರ್​ (34) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ತಲುಪಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೀಫರ್ಟ್​ ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಟಿಕ್ನರ್​ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​: ಒಂಭತ್ತನೆ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಇಳಿದ ಟಿಕ್ನರ್ ಸಿಡಿಲ್ಲಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್​ ಪಡೆ 150 ರನ್​ಗಳೊಳಲಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟಿಕ್ನರ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಮತ್ತು 1 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 34 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿದರು.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್​

ಅರ್ಷದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್​ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್​ ಟೇಕರ್​ ಆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರ ತಮ್ಮ ಕೋಟದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್​ 2 ವೈಡ್​ ಸೇರಿದಂತೆ 23 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಒಟ್ಟಾರೆ 10 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳೊಂದಿಗೆ 70 ರನ್​ ಕೇಚೆಲ್ಲಿದರು.

ಆದರೆ ಅಂಶುಲ್​ ಕಂಬೋಜ್​ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 22 ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಗುರ್ನೂರ್​ ಬ್ರಾರ್​ 44 ರನ್​ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಕಿತ್ತರು. ಆಕಿಬ್​ ನಬಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. 6 ಓವರ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ 33 ರನ್​ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೆಲ್​ 5 ಓವರ್​ಗಳ್ಲಿ 12 ರನ್​ ನೀಡಿದರು.

ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ವಿ.ಕೀ), ನಮನ್ ಧೀರ್, ಅಂಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್, ಔಕಿಬ್ ನಬಿ,ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​: ಟಿಮ್ ಸೈಫರ್ಟ್, ವಿಲ್ ಯಂಗ್, ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (ನಾಯಕ), ನೇಥನ್ ಸ್ಮಿತ್, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ, ಬ್ಲೇರ್ ಟಿಕ್ನರ್.

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TAGGED:

IND VS NZ 1ST ODI SCORE
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ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ

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