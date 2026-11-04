ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್; ಗಿಲ್ ಪಡೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿ
ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 11:18 AM IST
IND vs NZ 1st ODI: ಟಿ20 ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಂದಿನಿಂದ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನ ಇಡೆನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತಿಥೇಯರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 185 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 100 ರನ್ ಗಡಿ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
Innings Break! Four wickets for Arshdeep Singh, three for Gurnoor Brar and two wickets for Anshul Kamboj as New Zealand are all out for 185 runs. Scorecard - https://t.co/iZN2Y53Nur #NZvIND #TeamIndia https://t.co/M6auX2n4it— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
ವಿಲ್ ಯಂಗ್ (9 ರನ್), ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲಸ್ (9 ರನ್), ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ (3 ರನ್), ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (4), ನಾಥನ್ ಸ್ಮಿತ್ (1), ಕೈಲ್ ಜೆಮಿಸನ್ (1) ಒಂದಕ್ಕಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (38 ರನ್) ಡೆರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ (28), ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (30), ಡಫಿ (15), ಟಿಕ್ನರ್ (34) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ತಲುಪಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೀಫರ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೋರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಟಿಕ್ನರ್ ಮಿಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಒಂಭತ್ತನೆ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿದ ಟಿಕ್ನರ್ ಸಿಡಿಲ್ಲಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ 150 ರನ್ಗಳೊಳಲಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟಿಕ್ನರ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದರು. ಅವರು 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 1 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 34 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಅರ್ಷದೀಪ್
ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗರಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರ ತಮ್ಮ ಕೋಟದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ 2 ವೈಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಒಟ್ಟಾರೆ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 70 ರನ್ ಕೇಚೆಲ್ಲಿದರು.
ಆದರೆ ಅಂಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 22 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್ 44 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು. ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. 6 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 33 ರನ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೆಲ್ 5 ಓವರ್ಗಳ್ಲಿ 12 ರನ್ ನೀಡಿದರು.
Anshul Kamboj with a brilliant spell here at the Eden Park. Finishes with figures of 10-2-22-2 🔥🔥 #TeamIndia #NZvIND— BCCI (@BCCI) November 4, 2026
ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ವಿ.ಕೀ), ನಮನ್ ಧೀರ್, ಅಂಶುಲ್ ಕಂಬೋಜ್, ಔಕಿಬ್ ನಬಿ,ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: ಟಿಮ್ ಸೈಫರ್ಟ್, ವಿಲ್ ಯಂಗ್, ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲ್ಸ್, ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (ನಾಯಕ), ನೇಥನ್ ಸ್ಮಿತ್, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ, ಬ್ಲೇರ್ ಟಿಕ್ನರ್.
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