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68 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ!!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವಾಗಿದ್ದು 68 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಇರಾನ್​ ಪಂದ್ಯ
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಇರಾನ್​ ಪಂದ್ಯ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 11:38 AM IST

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23ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಕುತೂಹಲ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಸಹ ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. 68 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಗೊಂಡಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

68 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ!

2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ 2-2 ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು 68 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. 1958ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.

ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ನಡುವಿನ ಗೋಲುರಹಿತ ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ದಿನದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ 1-1 ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉರುಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕೂಡ 1-1 ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು 2-2 ಅಂತರದ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು.

ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಏಳನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಕ್ರಿಸ್ ವುಡ್ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಾ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇರಾನ್ 32ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು. ರಾಮಿನ್ ರೆಜೈಯನ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 1-1 ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು.

ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. 54 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಾ ಜಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಕ್ರಿಸ್ ವುಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ 2-1 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿ 64 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹೆಬ್ಬಿ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿ 2-2 ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಬಲ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು, ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಡ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ 1-1 ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ.

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