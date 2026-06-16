ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು.
Published : June 16, 2026 at 10:41 AM IST
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಫಿಫಾ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 64ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಈ ತಂಡ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2010ರ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ಕಾಣದೆ 0-0 ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಲೆಹಾಕಿತು.
Essa defesa do goleiro de Cabo Verde que segurou o empate com a Espanha. pic.twitter.com/ynSgZtiTgs— Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) June 16, 2026
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 27 ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ತಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯ 40 ವರ್ಷದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ವೊಜಿನ್ಹಾ ವಿಫಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ 'ವಾಲ್' ಎಂದೇ ಬಿರುದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬೆರಗಾಗಿದೆ.
ವೊಜಿನ್ಹಾ ಸೂಪರ್ ಹೀರೊ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಟ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡವು ದುರ್ಬಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡತೊಡಗಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಪೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 27 ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲಿನತ್ತ ಬಾರಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. ಇನ್ನು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಸಹ ಆರು ಬಾರಿ ಗೋಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತಾದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ವೊಜಿನ್ಹಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯ ಅಭೇದ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ಪೇನ್ ಅನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ಸ್ಪೇನ್ ಪರವಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ 39ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಆರು ಗಜಗಳ ದೂರದಿಂದ ಟೊರೆಸ್ ಹೊಡೆದ ಶಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಬಾರ್ಗೆ ಬಡಿದು ವಿಫಲವಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ವೊಜಿನ್ಹಾ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪೇನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 45 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟೊರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ವೊಜಿನ್ಹಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ಪೇಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರು.
Cabo Verde's first-ever point in their first-ever #FIFAWorldCup game! 🇨🇻👏 pic.twitter.com/U5KhkBEPBj— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
70 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ಪೇನ್ನ ಹೊಸ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಯಮಲ್ ಕೇವಲ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯವು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸದೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿತು. ಹಿಂದೆ 1966 ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಪರಾಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ 27 ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪಂದ್ಯ ಸಹ 0-0 ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಘಾತ: ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಲಂಕಾಗೆ 10ರನ್ ನೀಡಿದ ಅಂಪೈರ್!