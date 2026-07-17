ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ವಿಶೇಷ ಉಂಗುರ; ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು!!
ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಫಿಫಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : July 17, 2026 at 3:00 PM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಫಿಫಾ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಫಿಫಾ ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ತರುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ರಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?
ವಿಜೇತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಉಂಗುರಗಳ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ವಿನ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಂಗುರವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
▶️ LA FIFA DARÁ ANILLOS A LOS CAMPEONES DEL MUNDIAL | 💍🏆— DELPY 📱🎬 (@delpynews) July 16, 2026
La selección que gane el Mundial 2026 recibirá, por primera vez en la historia, anillos oficiales además del trofeo y las medallas.
💎 Cada pieza será personalizada, estará hecha con oro de alta pureza e incrustaciones… pic.twitter.com/Z0MEGgucYY
ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ವಿಜೇತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಒಟ್ಟು 30 ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಬೆರಳಿನ ಅಳತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫಿಫಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗು ಸಿಗಲಿದೆ ಉಂಗುರ!
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ FIFA ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಂಗುರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2,026 ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 30 ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ವಿಜೇತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಉಳಿದ 1,996 ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ FIFA ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪೇನ್ - ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫೈನಲ್ ಯುದ್ಧ
ಈ ಬಾರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಹಂತ ಮತ್ತು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 46 ತಂಡಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದೀಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇನ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
🚨 BREAKING! 🤯— Polymarket FC (@PolymarketFC) July 17, 2026
The 2026 World Cup champions will receive exclusive championship rings for the first time in FIFA competition history. 💍
Inspired by North American sports tradition, 30 rings for the winners, 1,996 numbered limited-edition rings available for fans worldwide. ✨ pic.twitter.com/rP49whydhp
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ನಾಯಕ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 8 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸ ಎಷ್ಟು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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