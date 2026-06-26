ಟುನೀಶಿಯಾ ಮಣಿಸಿ 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್: ಅಮೆರಿಕಾ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಟರ್ಕಿ ಬ್ರೇಕ್!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 15ನೇ ದಿನದಂದ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟುನೀಶಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟರ್ಕಿ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
Published : June 26, 2026 at 11:36 AM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು, ಟುನೀಶಿಯಾವನ್ನು 3-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಜೊತೆಗೆ 32ರ ಸುತ್ತಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಟುನೀಶಿಯಾದಿಂದ ಗೋಲು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಟುನೀಶಿಯಾ ನಾಯಕ ಎಲಿಯೆಸ್ ಸ್ಖಿರಿ, ಡೆನ್ಜೆಲ್ ಡಮ್ಫ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಚೆಂಡನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ನೆಟ್ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಏಳನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬ್ರೋಬ್ಬಿ ತಂಡದ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡಯನ್ನು 2-0ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇದು ಬ್ರೋಬ್ಬಿಯ ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 58 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಏಳು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವರ್ಜಿಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಡಿಜ್ಕ್ ಅವರ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಬ್ರೋಬ್ಬಿ ಗೋಲು ಕಳುಹಿಸಿದರು.
🇳🇱 Netherlands have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
ಟುನೀಶಿಯಾ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಘರ್ಬಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ಅವರ ಹೊಡೆತವು ಗೋಲಿನ ಹೊರಗೆ ಹೋಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಟುನೀಶಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು. ಹ್ಯಾನಿಬಲ್ ಮೆಜ್ಬ್ರಿ ಅವರ ಕಾರ್ನರ್ನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಹಜೆಮ್ ಮಸ್ತೌರಿ 2-1 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಹೆಕ್ 62ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪರ ಮೂರನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.
Netherlands top Group F, as Japan finish runners-up ✅#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
ನಂತರ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಟುನೀಶಿಯಾಗೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಆದರೆ ಟುನೀಶಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಜೂನ್ 30 ರಂದು 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೊರಾಕೊವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕಾ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಟರ್ಕಿ ಬ್ರೇಕ್!
ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಶಾಕ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು ಆತಿಥೇಯ ಯುಎಸ್ಎಯನ್ನು 3-2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯವು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ 2-2 ಸಮಬಲದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಸಮಯದ 99ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಟರ್ಕಿಯ ಕಾನ್ ಅಯ್ಹಾನ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯುಎಸ್ಎ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಟರ್ಕಿ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಟರ್ಕಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು.
Türkiye round off their #FIFAWorldCup campaign with a win! 🇹🇷— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 26, 2026
ಯುಎಸ್ಎ ಪರ ಆಸ್ಟನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ 3ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬೆರ್ಹಾಲ್ಟರ್ 49ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಟರ್ಕಿ ಪರ ಗುಲರ್ 10ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಿಲ್ಮಾಜ್ 31ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ಅಯ್ಹಾನ್ 99ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಆತಿಥೇಯ ಮತ್ತು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಡಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಪರಾಗ್ವೆ ಭರವಸೆ ಇನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.
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