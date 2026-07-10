ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026! ಇಂದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ vs ಸ್ಪೇನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್!!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಂದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : July 10, 2026 at 12:52 PM IST
FIFA World Cup 2026: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತಿಮ ಘಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಇದೀಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 48 ತಂಡಗಳ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಕೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದ 41 ತಂಡಗಳು ಗುಂಪು ಹಂತ ಮತ್ತು ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಟೂರ್ನಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊರಾಕೊವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 2ನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಪೇನ್ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
France takes the first Semi-final spot 🤝🇫🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WJqWdAea3H— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
2010ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸಹ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಕೋಚ್ ಪುಯೆಂಟೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಲಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧ 0-0 ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಸ್ಪೇನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು 4-0 ಮತ್ತು ಉರುಗ್ವೆಯನ್ನು 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಂಪು ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ (32 ನೇ ಸುತ್ತು) ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾವನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅನ್ನು 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಪೇನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕದನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಯಮಲ್ ಮತ್ತು ರೊಡ್ರಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಕೂಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ ನಂತರ ಬಲವಾಗಿ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಇದೀಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
🇧🇪🤩 KDB did this in Belgium's last Quarter-final game...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/NQMUxpSQQT— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026
ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 5-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಂಡವು ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ (32ನೇ ಸುತ್ತು) ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ 86ನೇ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ 0-2 ಅಂತರದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ತಂಡ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ಎಯನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.
ಇದೀಗ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅದೆ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತಂಡ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡಿ ಬ್ರೂಯ್ನೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟೊಯಿಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸ್ಪೇನ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ.
ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. 1986ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್-ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಅನ್ನು 5-4 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ 22 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 5 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.
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