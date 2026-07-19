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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​! ಇಂದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ​ vs ಸ್ಪೇನ್ ಮುಖಾಮುಖಿ

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಸ್ಪೇನ್​ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 19, 2026 at 3:09 PM IST

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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಇಂದು ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. 31 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 48 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ 46 ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಸ್ಪೇನ್​ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂ​ಟೀನಾ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್​ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಪೇನ್ 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಇಂದ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ 2022ರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ಪೇನ್ 2010ರ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಗೆದ್ದರೆ ಇಟಲಿ (1938) ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ (1962) ನಂತರ ಸತತ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೂರನೇ ತಂಡವಾಗಲಿದೆ.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಬಲ: ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂಡದ ಪರ 8 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪೇನ್​ನ ಬಲ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಪೇನ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೈಕೆಲ್ ಒಯಾರ್ಜಾಬಲ್ ಐದು ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಡ್ಯಾನಿ ಓಲ್ಮೊ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಕುಕುರೆಲ್ಲಾ ತಲಾ ಎರಡು ಅಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಲ್ಯಾಮಿನೆ ಯಮಲ್​ ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಪೇನ್ ಟೂರ್ನಿಯಾದ್ಯಂತ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆರು ಕ್ಲೀನ್ ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಉನೈ ಸಿಮಿಯೋನ್ ಇದುವರೆಗೆ 14 ಅದ್ಭುತ ಸೇವ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಏಳು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ತಂಡ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಲಿವೆ.

ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ

ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡಗಳು ಈಗ ಒಟ್ಟು 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ತಲಾ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎರಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. 1966 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಸ್ಪೇನ್ ಅನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ತಂಡಗಳು 2018ರಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 6-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026
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