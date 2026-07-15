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FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸ್ಪೇನ್​

ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಪೂರ್ವ ರುದರ್‌ಫೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

FIFA World Cup 2026: Spain Advances To World Cup Final With 2-0 Win Over France
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದ ಗೆದ್ದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸ್ಪೇನ್​ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 15, 2026 at 7:15 AM IST

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ಅರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್, ಟೆಕ್ಸಾಸ್: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪೇನ್​ 2-0 ಅಂತರದ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. 19 ವರ್ಷದ ಯಮಲ್ ಅವರ ಚತುರ ಆಟದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಮಿಕೆಲ್ ಒಯರ್ಜಬಾಲ್ 22ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಗಿಸಿದರು. 58ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೆಡ್ರೋ ಪೋರ್ರೊ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ 2-0 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಯಮಲ್ ಗೋಲು ಬಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆಫ್‌ಸೈಡ್ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅವರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಟವೇ ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಿತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ವೆಟರನ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಲುಕಾಸ್ ಡಿಗ್ನೆ ಅವರಿಂದ ಯಮಲ್ ಫೌಲ್ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ದೊರಕಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೇಷನ್ಸ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.

ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಬುಧವಾರ ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಮಯಾಮಿ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಭಾನುವಾರ ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯ ಈಸ್ಟ್ ರುಥರ್‌ಫರ್ಡ್‌ನ ಮೆಟ್‌ಲೈಫ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಒಯರ್ಜಬಾಲ್ ಅವರ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ಐದನೇ ಗೋಲು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪೇನ್‌ಗಾಗಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು 60 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

WORLD CUP FINAL
SPAIN ADVANCES FINAL
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026
ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸ್ಪೇನ್​
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