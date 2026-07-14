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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಅಖಾಡ ಸಿದ್ಧ: ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು- ಸೆಮೀಸ್​ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಗ್ಗಜ ತಂಡಗಳು ಎಂಟ್ರಿ- ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಸೆಣಸಾಟ ಫಿಕ್ಸ್​.

FIFA WORLD CUP 2026
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 3:23 PM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೊನೆಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಅಖಾಡ ನಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. 48 ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಈಗ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ರೋಮಾಂಚಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಮೊರಾಕೊವನ್ನು 2-0 ಗೋಲಿನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅನ್ನು 2-1 ಗೋಲಿನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮೀಸ್​ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ. ಇತ್ತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ನಾರ್ವೆಯನ್ನು 2-1 ಗೋಲಿನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು 3-1 ಗೋಲಿನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ.

4 ಅಗ್ರ ತಂಡಗಳು ಸೆಮೀಸ್‌ಗೆ: ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಫಿಫಾ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಸೆಮೀಸ್ ತಲುಪಿವೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಮೀಸ್ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬೂಟ್​ ರೇಸ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ, ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್, ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮೂಲ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಸೆಣಸಾಟ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಸಿಗುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ.

ಸೆಮೀಸ್​ಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ರನ್ನರ್​ ಅಪ್​ ಆಗಿದೆ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:

ಫ್ರಾನ್ಸ್ vs ಸ್ಪೇನ್, ಜುಲೈ 15ರಂದು, ಸಮಯ: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ)

ಸ್ಥಳ: ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಆರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಜುಲೈ 16ರಂದು, ಸಮಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ

ಸ್ಥಳ: ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಟ್ಲಾಂಟಾ

ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?: ಈವರೆಗಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ನೇರಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ, ಸೆಮೀಸ್​ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವುದೇ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

'ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬೂಟ್​' ರೇಸ್​: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನ ನಾಯಕ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ, ಈ ಶತಮಾನದ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ದಂತಕತೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 8 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಬೂಟ್​ ಗೆಲ್ಲುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

  • ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ - 8 ಗೋಲುಗಳು, 3 ಅಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳು
  • ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ - 8 ಗೋಲುಗಳು, 2 ಅಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳು
  • ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ - 6 ಗೋಲುಗಳು, 1 ಅಸಿಸ್ಟ್
  • ಜೂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ - 6 ಗೋಲುಗಳು, 1 ಅಸಿಸ್ಟ್

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