ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಖಾಡ ಸಿದ್ಧ: ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ!
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು- ಸೆಮೀಸ್ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಗ್ಗಜ ತಂಡಗಳು ಎಂಟ್ರಿ- ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಸೆಣಸಾಟ ಫಿಕ್ಸ್.
Published : July 14, 2026 at 3:23 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೊನೆಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಖಾಡ ನಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. 48 ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಈಗ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ರೋಮಾಂಚಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಮೊರಾಕೊವನ್ನು 2-0 ಗೋಲಿನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅನ್ನು 2-1 ಗೋಲಿನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮೀಸ್ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ. ಇತ್ತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ನಾರ್ವೆಯನ್ನು 2-1 ಗೋಲಿನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು 3-1 ಗೋಲಿನಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ.
The Semi-finals are set 👀#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 12, 2026
4 ಅಗ್ರ ತಂಡಗಳು ಸೆಮೀಸ್ಗೆ: ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಫಿಫಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಸೆಮೀಸ್ ತಲುಪಿವೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಮೀಸ್ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ, ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್, ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮೂಲ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ಸೆಣಸಾಟ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ಸಿಗುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ.
ಸೆಮೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಫ್ರಾನ್ಸ್ vs ಸ್ಪೇನ್, ಜುಲೈ 15ರಂದು, ಸಮಯ: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ)
ಸ್ಥಳ: ಡಲ್ಲಾಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಆರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಜುಲೈ 16ರಂದು, ಸಮಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:30ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ: ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಅಟ್ಲಾಂಟಾ
ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?: ಈವರೆಗಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ನೇರಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ, ಸೆಮೀಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವುದೇ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
'ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್' ರೇಸ್: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಾಯಕ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ನಾಯಕ, ಈ ಶತಮಾನದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕತೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 8 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
- ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ - 8 ಗೋಲುಗಳು, 3 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳು
- ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ - 8 ಗೋಲುಗಳು, 2 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳು
- ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ - 6 ಗೋಲುಗಳು, 1 ಅಸಿಸ್ಟ್
- ಜೂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ - 6 ಗೋಲುಗಳು, 1 ಅಸಿಸ್ಟ್
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