ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್! ಇಂದಿನಿಂದ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ: ಹೀಗಿದೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!!
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದಿನಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ 32 ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : June 29, 2026 at 11:03 AM IST
ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿಯಂತಾಗಿರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗುಂಪು ಹಂತದಿಂದ 16 ತಂಡಗಳು ಔಟ್!!
ಗುಂಪು ಹಂತದಿಂದಲೆ ಒಟ್ಟು 16 ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರನಡೆದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜೆಕ್ ಝೆಕಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, ಹೈತಿ, ಟರ್ಕಿ, ಕುರಾಕೊ, ಟುನೀಶಿಯಾ, ಇರಾನ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಉರುಗ್ವೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಪನಾಮ ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ 32 ತಂಡಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿವೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Group stage complete ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
32ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ತಂಡಗಳು
ಗುಂಪು A: ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ)
ಗುಂಪು B: ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಕೆನಡಾ, ಬೋಸ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಹರ್ಜೆಗೋವಿನಾ
ಗುಂಪು C: ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಮೊರಾಕೊ
ಗುಂಪು D: ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಪರಾಗ್ವೆ
ಗುಂಪು E: ಜರ್ಮನಿ, ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್, ಈಕ್ವೆಡಾರ್
ಗುಂಪು F: ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಜಪಾನ್, ಸ್ವೀಡನ್
ಗುಂಪು G: ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಈಜಿಪ್ಟ್
ಗುಂಪು H: ಸ್ಪೇನ್, ಕ್ಯಾಬೊ ವರ್ಡೆ
ಗುಂಪು I: ಫ್ರಾನ್ಸ್, ನಾರ್ವೆ, ಸೆನೆಗಲ್
ಗುಂಪು J: ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ
ಗುಂಪು K: ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, DR ಕಾಂಗೋ
ಗುಂಪು L: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಘಾನಾ, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ಕೆನಡಾ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ
ಬ್ರೆಜಿಲ್ vs ಜಪಾನ್: ಜೂನ್ 29, ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ
ಜರ್ಮನಿ vs ಪರಾಗ್ವೆ: ಜೂನ್ 30, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2:30
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ vs ಮೊರಾಕೊ: ಜೂನ್ 30, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30
ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ vs ನಾರ್ವೆ: ಜೂನ್ 30, ರಾತ್ರಿ 10:30
ಫ್ರಾನ್ಸ್ vs ಸ್ವೀಡನ್: ಜುಲೈ 1, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2:30
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ vs ಈಕ್ವೆಡಾರ್: ಜುಲೈ 1, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:30
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ: ಜುಲೈ 1, ರಾತ್ರಿ 9:30
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ vs ಸೆನೆಗಲ್: ಜುಲೈ 2, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:30
ಅಮೆರಿಕ vs ಬೋಸ್ನಿಯಾ: ಜುಲೈ 2, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30
ಸ್ಪೇನ್ vs ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ: ಜುಲೈ 3, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:30
ಪೋರ್ಚುಗಲ್ vs ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ: ಜುಲೈ 3, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:30
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ vs ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ: ಜುಲೈ 3, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಈಜಿಪ್ಟ್: ಜುಲೈ 3, ರಾತ್ರಿ 11:30
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ vs ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ: ಜುಲೈ 4, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:30
ಕೊಲಂಬಿಯಾ vs ಘಾನಾ: ಜುಲೈ 4, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:00
The adidas Golden Boot race is heating up ♨️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/6ZRr2uGqvu— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ, ಔಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ, ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಸಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ?
ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ) : 6 ಗೋಲುಗಳು
ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) : 4 ಗೋಲುಗಳು
ಉಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) : 4 ಗೋಲುಗಳು
ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ (ನಾರ್ವೆ) : 4 ಗೋಲುಗಳು
ವಿನಿಶಿಯಸ್ ಜೂನಿಯರ್ (ಬ್ರೆಜಿಲ್) : 4 ಗೋಲುಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಔಟ್: 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಕೆನಡಾ!!