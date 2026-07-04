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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 16ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ!! ​

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ 16ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಯಾವೆಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

16ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು
16ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 4:05 PM IST

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2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 48 ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದವು ಇದೀಗ 16 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತ ಮತ್ತು 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ತಂಡಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು, ಆದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡಗಳು ಮುನ್ನಡೆಯಲಿವೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೊರಬೀಳಲಿವೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

16ರ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಈ 16 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 16ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ.

16ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ತಂಡಗಳು

  • ಕೆನಡಾ (32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 1-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು )
  • ಬ್ರೆಜಿಲ್ (ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು)
  • ಪರಾಗ್ವೆ (ಜರ್ಮನಿ ವಿರುದ್ಧ 4-3 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು)
  • ಮೊರಾಕೊ (ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 3-2 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು)
  • ನಾರ್ವೆ (ಐವರಿ ಕೋಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು)
  • ಫ್ರಾನ್ಸ್ (ಸ್ವೀಡನ್ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು)
  • ಮೆಕ್ಸಿಕೊ (ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು)
  • ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ (ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು)
  • ಬೆಲ್ಜಿಯಂ (ಸೆನೆಗಲ್ ವಿರುದ್ಧ 3-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು)
  • ಅಮೆರಿಕ (ಬೋಸ್ನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು)
  • ಸ್ಪೇನ್ (ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 3-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು)
  • ಪೋರ್ಚುಗಲ್ (ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2-1 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು)
  • ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ (ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 2-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು)
  • ಈಜಿಪ್ಟ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 4-2 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು)
  • ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ (ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ವಿರುದ್ಧ 3-2 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು)
  • ಕೊಲಂಬಿಯಾ (ಘಾನಾ ವಿರುದ್ಧ 1-0 ಅಂತರದ ಗೆಲುವು)

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ರೌಂಡ್​ 16ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಕೆನಡಾ vs ಮೊರಾಕೊ: ಜುಲೈ 4 (ರಾತ್ರಿ 10:30)
  • ಪರಾಗ್ವೆ vs ಫ್ರಾನ್ಸ್: ಜುಲೈ 5 (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2:30)
  • ಬ್ರೆಜಿಲ್ vs ನಾರ್ವೆ: ಜುಲೈ 6 (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:30)
  • ಮೆಕ್ಸಿಕೊ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: ಜುಲೈ 6 (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30)
  • ಪೋರ್ಚುಗಲ್ vs ಸ್ಪೇನ್: ಜುಲೈ 6 (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:30 - ಜುಲೈ 7 ರ ಮುಂಜಾನೆ)
  • ಯುಎಸ್ಎ vs ಬೆಲ್ಜಿಯಂ: ಜುಲೈ 7 (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30)
  • ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ vs ಈಜಿಪ್ಟ್: ಜುಲೈ 7 (ರಾತ್ರಿ 9:30)
  • ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ vs ಕೊಲಂಬಿಯಾ: ಜುಲೈ 8 (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:30)
  • ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜುಲೈ 10 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ.
  • ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಜುಲೈ 15 ರಂದು, ಎರಡನೆಯದು ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಜುಲೈ 19 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
  • FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಜುಲೈ 20 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಟಾಪ್​
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಮೆಸ್ಸಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ 7 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ 6 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾರ್ವೆಯ ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ರೇಸ್

  • ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ) - 7 ಗೋಲುಗಳು
  • ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) - 6 ಗೋಲುಗಳು
  • ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ (ನಾರ್ವೆ) - 5 ಗೋಲುಗಳು
  • ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 5 ಗೋಲುಗಳು
  • ಉಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) - 4 ಗೋಲುಗಳು

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