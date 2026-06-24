ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು: ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೊನಾಲ್ಡೋ: ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರಿ ಎಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್!
ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : June 24, 2026 at 8:16 AM IST
ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ಅಮೆರಿಕ: ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವು ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಗಳವಾರ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5-0 ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೋ ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಯಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೊನಾಲ್ಡೋ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೊನಾಲ್ಡೋ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನುನೋ ಮೆಂಡೆಸ್ ಮತ್ತು ರಾಫೆಲ್ ಲಿಯಾವ್ ಕೂಡ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ: ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ರೊನಾಲ್ಡೋ, ತಂಡವು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ದಾಖಲೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾದವು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ಕಾರಣರಾದರು. 10 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದರು. ಯುಸೆಬಿಯೊ ಅವರ ಒಂಬತ್ತು ಗೋಲುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದರು. ಆರು ವಿಭಿನ್ನ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಕೋಚ್ ರಾಬರ್ಟೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಹೇಳಿದರು. ತಂಡದ ನಡೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳು ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
ಜೋರ್ಡಾನ್ ಮಣಿಸಿದ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ನಾಕೌಟ್ ಕನಸು ಜೀವಂತ
ಎಂಬಾಪೆ, ಹಾಲೆಂಡ್ ಡಬಲ್ ಗೋಲು: 32ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ - ನಾರ್ವೆ!!